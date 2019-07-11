Прокуратура начала проверку после вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом диспансере в поселке Эльбан

По информации ведомства, инфекция зафиксирована у 200 подопечных учреждения. По данным регионального Минздрава, 19 пациентов были госпитализированы в больницу Амурска. На место вылетел министр здравоохранения края Александр Витько. Как передает «Интерфакс», из-за несвоевременного обращения сотрудников интерната к врачам, состояние заболевших быстро ухудшалось. Всего в интернате проживает 456 человек.