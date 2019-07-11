В Уругвае при содействии Интерпола задержаны двое россиян

Их и еще одного задержанного итальянца подозревают в пособничестве бежавшему из тюрьмы итальянскому мафиози Рокко Морабито. По версии следствия, они прятали преступника. Самого Морабито правоохранители не обнаружили. В российском посольстве ТАСС сообщили, что «знают о ситуации и выясняют подробности. Морабито — один из боссов калабрийской мафии — был задержан в Уругвае в 2017 году после 20 лет преследования. В конце июня ему удалось бежать.