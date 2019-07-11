В Персидском заливе пять военных катеров армии Ирана пытались захватить британский танкер

Как передает к CNN катера подошли к британскому танкеру в момент выхода из Персидского залива в Ормузский и потребовали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. После этого фрегат Королевского флота HMS Montrose, сопровождавший танкер, нацелил орудия на иранские корабли и потребовал отступить, что они и сделали.

По словам чиновников, у США имеется видеозапись инцидента, сделанная с борта самолета, находившегося над проливом. Однако эту видеозапись журналистам не предоставили. Отношения между Ираном и США ухудшились после двух атак на танкеры в Персидском заливе в мае и июне, в которых американские власти обвиняют Тегеран.