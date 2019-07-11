Роскомнадзор запросит у  компании Ozon разъяснений по поводу утечки данных пользователей.

Как заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, отсутствие своевременного предупреждения об этом ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина. Ранее издание РБК сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с полумиллионом адресов и паролей пользователей Ozon. По сведениям издания, утечка произошла еще полгода назад, но Ozon об этом официально не сообщал.