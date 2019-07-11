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04:10, 11 июля 2019

Подвижек с освобождением украинского журналиста Кирилла Вышинского можно будет ждать после выборов в Раду.

Об  этом РИА, заявил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, ситуация с нахождением Вышинского под стражей «стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением». Вышинский арестован на Украине по подозрению в госизмене. Между тем, Алексей Венедиктов передал президенту Украины письмо от матери Вышинского. В своем Телеграм-канале главный редактор ЭМ пишет, что Вышинский здоров и готов в суде доказывать свою невиновность.



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