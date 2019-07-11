Россияне меняют отношение к власти, провластным и оппозиционным политикам.

Большинство не верят ни тем, ни другим. Как пишет РБК, такой вывод содержится в докладе, подготовленном под руководством бывшего президента Центра стратегических разработок Михаила Дмитриева на основе опросов людей весной этого года.

86% опрошенных заявили, что не видят среди российских политиков тех, кто говорил бы о реальном положении вещей. Респонденты не видят политиков, которым могли бы доверять. Недоверие к оппозиции еще выше, чем к представителям власти, даже если оппозиционеры высказывают мнения, совпадающие с ожиданиями населения.

Эксперты также считают, что присоединение Крыма к России утратило мотивирующую силу.