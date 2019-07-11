Автодилер «Авилон» не рассматривал и не планирует покупку компании «Рольф».

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе дилера. Ранее основатель «Рольфа» Сергей Петров, против которого возбуждено уголовное дело, в интервью The Bell рассказал, что в феврале этого года совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес. «Авилон» — один из старейших российских дилеров премиальных марок. Петров связывает свое уголовное преследование с критикой российских властей. Сейчас он за рубежом и возвращаться в страну не планирует.