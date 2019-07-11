В Ozon утверждают, что последствия утечки персональных данных клиентов не катастрофичны.

В интернет магазине ТАСС заверили, что она затронула всего несколько процентов из 450 тыс. аккаунтов, выложенных в интернет, а все скомпрометированные пароли были сброшены сразу после обнаружения взлома. О масштабной утечке в Ozon сообщило издание РБК, которое обнаружило базу данных интернет магазина в открытом доступе. По сведениям РБК взлом мог произойти еще полгода назад, но официально об этом не объявлялось. Инцидентом с утечкой уже заинтересовались в РКН.