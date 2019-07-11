Конфликт между ЦБ и МЭР закончился увольнением сотрудника Росстата с 45-летним стажем.

Как сообщают «Ведомости», Директор центра обработки статинформации Евгений Сычов покинул пост по собственному желанию. На Сычова возложили ответственность за преждевременную публикацию на сайте Росстата данных по инфляции за июнь. Министр экономразвития Максим Орешкин назвал это «абсолютно недопустимым» и попросил Росстат и Банк России провести расследование. В ЦБ тогда заявили, что не видят необходимости в служебном расследовании.