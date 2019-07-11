На историческом кладбище на территории Ватикана сегодня вскроют две гробницы

Вскрытие гробниц проведут для того, чтобы найти тело дочери одного из служащих префектуры папского дома в Ватикане. Эмануэла Орланди пропала в Риме 36 лет назад, при загадочных обстоятельствах. 15летняя девочка возвращалась домой с урока музыки. Родители Эмануэлы считают, что в одной из гробниц на Тевтонском кладбище в Ватикане – оно расположено рядом с базиликой Святого Петра – может быть похоронена их дочь. В прошлом году отец и мать девочки получили анонимную записку, в ней говорилось, что тело их дочери нужно искать в месте, на которое указывает ангел. В ходе поисков семья Орланди нашла подходящую под описание статую ангела на историческом Тевтонском кладбище. Гробницы вскроют в присутствии родственников захороненных там людей. В процедуре примут участие юристы и жандармерия Ватикана. После вскрытия останки направят на анализ ДНК.

Дело Орланди породило теории заговора. Итальянские СМИ в конце прошлого года сообщали о найденных фрагментах человеческих костей во время ремонта в посольстве Ватикана. Однако экспертиза показала, что они принадлежали мужчине.