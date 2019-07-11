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00:04, 11 июля 2019

Роскомнадзор собирается запросить у интернет-магазина Ozon разъяснения об утечке данных

Компания своевременно не предупредила о возникшей опасности, и это ставит под угрозу безопасность ее клиентов, говорят в ведомстве. Как писала газета РБК, в открытом доступе оказались логины и пароли примерно 450 тысяч пользователей. Причем, эта утечка произошла еще полгода назад, говорят специалисты. Представители OZON ответили журналу Forbes, что среди пострадавших только «несколько процентов» приходится на их клиентов.



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