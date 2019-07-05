Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова

Инцидент произошел накануне. На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках. Теперь требуется выяснить, к какому силовому подразделению принадлежали нападавшие, сказал «Эху Москвы» зампред партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Есть сомнения в объективности обвинений, предъявленных Евгению Куракину, добавил Николай Рыбаков. Журналиста и активиста подмосковного «Яблока» обвиняют по делу о мошенничестве семилетней давности. Сам Куракин вины не признает.