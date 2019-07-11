Самарский областной суд утвердил приговор студентке, которую дважды оправдывали присяжные по делу о наркотиках

В итоге 22-летняя Елизавета Кенешова получила 8 лет колонии. Как пишет издание «Медиазона», девушку обвинили в торговле наркотиками после того, как она по просьбе знакомой получила на почте посылку с мефедроном. Делом Кенешовой занимались сотрудники ФСБ и она поначалу проходила как свидетель. После первого оправдательного вердикта судья распустил коллегию присяжных, после второго объявил перерыв, и на следующий день одна из заседателей изменила свое решение. Это привело к обвинительному приговору.