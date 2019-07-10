Красноярское отделение Росгвардии собирается закупить для подарков так называемые финки НКВД

Объявление о конкурсе появилось на сайте госзакупок, — пишет местное интернет-издание «Тайга.инфо». На сувенирах должен быть знак

регионального управления и соответствующая надпись. Также в лот вошли ножи «Тайга», пять настольных часов «Георгий Победоносец» из бронзы, настенные и наручные часы. Предполагается, что всё это предназначается для профессионального праздника росгвардейцев – Дня спецназа 29-го августа. Общая стоимость покупки – почти 400 тысяч рублей.