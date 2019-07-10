Организация по запрещению химического оружия расследует утечку служебного документа по Сирии

Он касается инцидента в городе Дума в апреле прошлого года. Его авторы утверждают, что цилиндры с хлором были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха, — передает агентство ТАСС. Это должно подтвердить версию Москвы и Дамаска о том, что инцидент носит постановочный характер. При этом такие выводы эксперта не были включены в итоговый доклад ОЗХО. В тексте доклада утверждается, что цилиндры с хлором были сброшены с воздуха.