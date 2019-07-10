В Париже начали рассматривать дело саудовской принцессы Хассы бинт Сальман

Ее обвиняют в краже мобильного телефона и пособничестве в избиении парижского сантехника. Дочь короля Саудовской Аравии напала на потерпевшего из-за того, что он сделал фотографии ее квартиры, а также сфотографировал ее саму в ночной рубашке. Охранник избил сантехника и заставил целовать ноги принцессе. Потерпевшего отпустили только спустя несколько часов. Прокуратура просит для дочери саудовского короля полгода тюрьмы условно и штраф в 5 тысяч евро.