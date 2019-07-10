Роскосмос собирается до конца года закрыть доступ к данным госзакупок в ракетно-космической отрасли

Для этого госкорпорация готовит поправки в соответствующий федеральный закон. Авторы инициативы считают, что открытые сведения о госзакупках могут привести к рассекречиванию информации в космической отрасли. Поправки должны повысить информационную безопасность.

Ранее сообщалось, что Счетная палата обнаружила в Роскосмосе нарушений на сумму около 50-ти миллиардов рублей за 2018 год. Сумма нарушений в 2017-м году, по данным палаты, составила около 760-ти миллиардов.