Самолет МЧС России эвакуировал из Ирака более 30 детей российских граждан

Их уже доставили в Москву. Сейчас детей ждет медицинское обследование и лечение. Потом за ними приедут родственники, на которых оформлено опекунство. Несовершеннолетние находились в иракской тюрьме, так как их матери, участвовали в деятельности террористической организации, поясняли в Москве. Между тем сами они родились не на территории Российской Федерации. Еще одну группу детей должны будут вернуть домой в следующем месяце.