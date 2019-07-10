С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»

Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела. В свою очередь в пресс-службе «Авилона» сказали, что связались с Петровым и тот сказал, что его слова были неправильно интерпретированы. Сейчас он не считает «Авилон» и его акционеров причастными к преследованию компании «Рольф» и ее акционеров. Сергея Петрова обвиняют в причастности к выводу из России 4 млрд. рублей. Он считает это дело попыткой рейдерского захвата.