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22:02, 10 июля 2019

Глава Петербурга Александр Беглов осудил нарушения на муниципальных выборах

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, всё это бросает тень на город. Беглов говорит, что злоупотребления будут продолжаться, если не изменить систему.

Местные журналисты отмечают, что впервые Беглов официально комментирует случаи нарушений на выборах в муниципальные советы. Ранее пресса писала о том, что многие оппозиционные кандидаты не могут сдать вовремя документы для участия в кампании из-за фальшивых очередей и непредсказуемого графика работы муниципальных избиркомов. Кроме того, сообщается о массовых отказах в регистрации.



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