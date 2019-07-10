Глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин провел встречу с жителями, посвященную выборам в Мосгордуму

Он поднял вопрос о возможном снятии независимых кандидатов с участия в кампании.

На встречу с Яшиным у избиркома Красносельского района пришли около 300 человек. Неподалеку находился пост полиции, а рядом стоял автозак – тем не менее, сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее. Яшин, выдвинувшийся кандидатом в депутаты в Мосгордуму, возвышался над собравшимися, стоя на деревянном настиле. Он был установлен на крыше специально припарковавшегося автомобиля. Микрофонов не было – поэтому глава муниципалитета Красносельского района громко кричал в толпу. Он требовал регистрации независимых кандидатов и говорил о том, что слишком быстрая, по его мнению, проверка подписей у провластных кандидатов вызывает недоверие.

На встречу также пришли активисты группировки SERB – в частности, Александр Петрунько, который участвовал в нападении на оппозиционера Алексея Навального. Вместе с другой активисткой Людмилой Чубаковой он пытался прокричать свои вопросы, но участники встречи их оттеснили.

Ранее ряд оппозиционных кандидатов выразили мнение, что избиркомы попытаются забраковать собранные ими подписи жителей, чтобы не пустить на выборы в Мосгордуму.