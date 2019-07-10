Обвинительный механизм ОЗХО будет расследовать сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума

Обвинительный механизм Организации по запрещению химического оружия будет расследовать сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума. Это будет одним из первых дел новой группы, которую сформировали в организации, — передает агентство Reuters.

Инцидент в Думе произошел весной прошлого года. У команды ОЗХО теперь есть право устанавливать виновных в применении химического оружия. Решение о создании такого механизма было принято минувшим летом. Против выступали Россия, Индия, Иран, Китай и еще ряд государств. Они считают, что организация вторгается в сферу ответственности Совета безопасности ООН.