Конфликт на одном из кладбищ в Ленинградской области перерос в стрельбу

Как пишет местный сайт 47News, инцидент произошел во время похорон 55-летней женщины под Санкт-Петербургом. Охранники кладбища отказались пропускать рабочих, которые несли гроб на территорию погоста. В итоге приехавшие использовали гроб в качестве тарана. В какой-то момент тело чуть было не уронили на землю, после чего охранники достали оружие. По сведениям журналистов, причиной стал конфликт между муниципальным учреждением и ритуальной компанией. Похороны в итоге состоялись.