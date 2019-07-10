Норвегия не считает опасной утечку радиации на затонувшей советской подлодке «Комсомолец»

Выбросы быстро растворяются, уровень радиоактивности в Норвежском море низкий, — сказали изданию РБК в Королевском агентстве по радиационной и ядерной безопасности. Об опасной утечке накануне рассказал норвежский телеканал ТV2. По данным экспедиции, которая исследовала затонувшую 30 лет назад подлодку, уровень радиации вблизи реактора в 100 тысяч раз превышает норму.

В результате пожара на подлодке «Комсомолец» погибли 42 моряка. Сейчас ее корпус находится на глубине свыше полутора километров.