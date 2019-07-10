Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга раскритиковал нарушения на муниципальных выборах в городе

Александр Беглов говорит, что это наносит вред репутации города. Более того, в Петербурге назрела реформа системы муниципального самоуправления, поскольку избиркомы на местах практически никому не подчиняются.

Ранее независимые депутаты жаловались на то, что в комиссиях создают условия, которые не позволяют им подать вовремя документы для участия в выборах. Нарушения в ряде районов подтверждали и в Центризбиркоме.