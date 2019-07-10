Москомархитектуры: Строительство Юго-Восточной хорды в Москве не затронет могильника радиоактивных отходов

Строительство Юго-Восточной хорды в Москве не затронет могильника радиоактивных отходов, — утверждают в Москомархитектуры. В то же время там признали, что в границы проекта планировки попала часть территории Московского завода полиметаллов.

Ранее жители юго-востока Москвы выразили обеспокоенность в связи с тем, что, по их данным, новая транспортная артерия может пройти по территории радиоактивного могильника неподалеку от парка Коломенское. Экоактивисты опасаются, что зараженная пыль в этом случае попадет в воздух и воду, а радиация разнесется по всей Москве.