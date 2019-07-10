Лондонский аэропорт Гэтвик был вынужден приостановить этим вечером прием и отправку рейсов

Это произошло из-за проблем в системе управления воздушным движением, — сказали в администрации аэропорта. Все прилетающие самолеты перенаправляются сейчас на другие площадки.

Гэтвик является вторым по загруженности аэропортом Великобритании. В последний раз перебои в его работе происходили в конце прошлого года. Тогда причиной транспортного коллапса стали беспилотники, которые были замечены над летным полем.