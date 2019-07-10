Тюремное ведомство отрицает бегство заключенных из колонии, куда доставили футболистов Кокорина и Мамаева

Тюремное ведомство отрицает бегство заключенных из колонии, куда доставили футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В управлении ФСИН по Белгородской области сказали агентству ТАСС, что двое приговоренных к принудительным работам, которые не являются заключенными, самовольно покинули исправительный центр. Сейчас их ищут. Будет решаться вопрос о федеральном розыске.

Накануне сообщалось, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев прибыли в исправительное учреждение, где сейчас находятся в карантине.