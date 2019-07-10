Главу пострадавшего от наводнения района Иркутской области исключили из «Единой России»

Сергей Худоногов, как писала пресса, во время паводка отправил сотрудников коммунальных служб откачивать воду и расчищать территорию своего коттеджа в Нижнеудинске. Сам Худоногов утверждал, что коттеджа у него никогда не было. Сейчас глава района находится на больничном, — передает агентство ТАСС.

Сильный паводок начался в Иркутской области еще в прошлом месяце. В результате наводнения, по последним данным, погибли 24 человека, еще 9 числятся пропавшими без вести.