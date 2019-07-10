Илья Яшин проводит встречу со своими сторонниками у здания муниципальной избирательной комиссии

Глава Красносельского муниципального округа Москвы ранее написал, что опасается, что избирком попытается забраковать его подписи и снять его с выборов в Мосгордуму, и такое мероприятие является шансом добиться регистрации. По словам политика, встреча будет проходить в форме общения с избирателями и по закону у него есть такое право.

Как передает корреспондент «Эха Москвы», сейчас у здания комиссии находится около 100 человек. Там же дежурит автозак, однако полиция пока не вмешивается в происходящее.