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20:00, 10 июля 2019

Украина утверждает, что российский военный корабль вошел в зону учений Sea Breeze 2019

Маневры проходят у побережья страны. В них участвуют Грузия и члены НАТО. В Киеве говорят, что корабль Черноморского флота «Сметливый» объяснил свои действия тем, что у него возникли проблемы со связью. Однако этот инцидент спровоцировал чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, — сказали в командовании Военно-морских сил Украины.
В свою очередь, в штабе Черноморского флота отвергают обвинения украинской стороны.



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