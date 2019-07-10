Украина утверждает, что российский военный корабль вошел в зону учений Sea Breeze 2019

Маневры проходят у побережья страны. В них участвуют Грузия и члены НАТО. В Киеве говорят, что корабль Черноморского флота «Сметливый» объяснил свои действия тем, что у него возникли проблемы со связью. Однако этот инцидент спровоцировал чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря, — сказали в командовании Военно-морских сил Украины.

В свою очередь, в штабе Черноморского флота отвергают обвинения украинской стороны.