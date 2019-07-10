На совещании по экономическим вопросам глава государства сказал, что ВВП страны с начала года прибавил чуть более половины процента. Вместе с этим Путин считает, что кабинет министров должен добиться более устойчивого и более динамичного роста.

В свою очередь еще в середине июня экономисты обращали внимание на то, что ВВП России по сравнению в четвертым кварталом сократился почти на 18%. Специалисты, как передает Би-би-си, активно снижали прогнозы экономического роста.