Мосгорсуд утвердил решение Басманного суда, который удовлетворил иск ФСБ к «Новой газете»

Ведомство обращалось в суд из-за статей о пытках. Таким образом постановление, которое было вынесено в апреле, вступает в законную силу. «Новая газета» должна будет удалить информацию из двух статей, которую признали недостоверной, и напечатать опровержение, — передает «Интерфакс».

Речь в публикациях шла о задержании гражданина Киргизии вскоре после взрыва дома в Магнитогорске. По официальным данным, в здании взорвался газ, однако пресса писала о возможном теракте.