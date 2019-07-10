Канцлер ФРГ Ангела Меркель в третий раз подряд в течение нескольких недель испытала приступ дрожи

На этот раз во время официального приема финского премьер-министра Антти Ринне.

Телевизионные камеры — привычный антураж официальных приемов в Германии. Именно они удержали три нелицеприятных для Ангелы Меркель момента физической слабости. На этот раз приступ дрожи был не столь сильным, как во время приема с военными почестями в администрации канцлера в честь президента Украины Владимира Зеленского 18 июня. Тогда канцлер отговорилась жаркой погодой и недостатком жидкости.

Девять дней спустя Меркель снова испытала похожий приступ в берлинском дворце Беллевю во время торжественного назначения министра юстиции в присутствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Из правительственных кругов прозвучало, что второй приступ был вызван психологическими проблемами и воспоминанием о первом инциденте. На саммите «двадцатки» в Осаке Меркель заверила всех, что такого больше не повториться. Вопросы о причине приступов и о консультации у медиков канцлер проигнорировала. Ангела Меркель не перестает утверждать, что у нее нет жалоб на нарушения здоровья.

Немецкие специалисты считают, что во всех случаях речь не идет о серьезных причинах недомогания. На следующей неделе Меркель исполнится 65 лет.