Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини утверждает, что никогда не получал финансовой помощи от России

«Ни рубля, ни доллара, ни евро, и даже ни одного литра водки», — цитирует политика газета «Реппублика». Таким образом он ответил на новые публикации о возможном финансировании его партии «Лига севера» из Москвы.

Американское интернет-издание BuzzFeed утверждает, что один из помощников Сальвини Джанлука Савоини еще в начале прошлого года якобы проводил секретные переговоры в России с некими влиятельными людьми о сделке на десятки миллионов долларов для итальянской партии. BuzzFeed опубликовал сегодня аудиозапись, на которой, как утверждается, звучит голос Савоини. Собеседников итальянского политика издание не идентифицировало, так же, как пока не может ответить на вопрос, была ли в итоге заключена эта сделка.