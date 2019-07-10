Следственный комитет передал в Москву дело калининградских врачей, которых обвиняют в смерти младенца

Решение принято с учетом особой сложности расследования и необходимости обеспечить объективность следствия, — пояснили в ведомстве.

Исполняющий обязанности главврача калининградского роддома Елена Белая, по версии следствия, поручила реаниматологу Эллине Сушкевич убить недоношенного ребенка, чтобы не ухудшить медицинскую статистику, и сфальсифицировать причины его смерти. Сами медики вину не признают. Обе они находятся под домашним арестом.

В поддержку врачей уже выступили многие известные доктора, общественные активисты и медицинские профессиональные организации.