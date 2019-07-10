Украина планирует создать новые условия для туризма в Чернобыле

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Согласно документу, власти намерены проложить новые, в том числе, водные туристические маршруты, построить новые КПП на въезд в Чернобыльскую зону, а также отменить ряд необоснованных, по мнению Киева, ограничений. В частности, как говорится в указе Зеленского, смягчение будет касаться видеосъемок. Кроме того, власти намерены улучшить мобильную связь и дать возможность проводить тренировки по ликвидации аварий для стран Евросоюза и НАТО. При этом въезд в чернобыльскую зону отчуждения не будет полностью свободным. По указу чиновники и правоохранительные органы должны будут согласовывать посещение зоны в течение трех дней через электронные ресурсы. В случае отказа посетители будут узнавать о них накануне, а не на КПП. Все эти меры, по мнению президента Владимира Зеленского, позволят преобразовать Чернобыльскую зону «в одну из точек роста новой Украины». Также он считает, что это поможет побороть коррупцию и различные нарушения законодательства.

За прошлый год зону отчуждения в Чернобыле, где в 1986 году произошла авария на атомной электростанции, посетили более 70 тысяч человек.