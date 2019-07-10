Авария в системе электроснабжения Армении почти ликвидирована, заявил «Интерфаксу» заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.



«Работа Ереванской ТЭС и пятого энергоблока Разданской ТЭС восстановлена. Станции постепенно выходят на свои мощности. В течение 40 минут энергосистема республики будет работать в обычном режиме», — сказал Варданян.



По его словам, тем не менее, из Грузии и Ирана продолжается импорт электроэнергии.



Ранее большая часть Еревана осталась без света из-за крупной аварии в энергосистеме Армении – были отключены Ереванская ТЭЦ и пятый энергоблок Разданской. В некоторых регионах страны из-за отсутствия электричества были нарушены газо— и водоснабжение.