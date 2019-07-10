Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал поместье во Флориде, которое он купил у Дональда Трампа

Всю территорию он разделил на участки. Последний лот ушел чуть более чем за 37 миллионов долларов, — пишет американское издание Mansion Global. Это поместье у нынешнего президента США Рыболовлев купил больше 10-ти лет за 95 миллионов долларов.

По словам знакомого семьи миллиардера, это планировалось как семейная резиденция, однако в конце того же года супруга Рыболовлева подала на развод и наложила арест на объект.