Несколько человек в масках напали сегодня на людей, которые пришли на заседание по делу журналиста Евгения Куракина

Инцидент произошел в здании Реутовского суда. Как рассказали «Эху Москвы» очевидцы, нападавшими были сотрудники спецназа. Они использовали дубинки. Не менее пяти человек пострадали, еще несколько были задержаны. В силовых структурах и в суде этот инцидент пока не прокомментировали.

Куракина обвиняют по делу о мошенничестве. Сам он вины не признаёт. Сегодня в суде должны были рассматривать жалобу на незаконное ограничение времени на ознакомление активиста с делом.