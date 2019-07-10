Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис перейдёт на работу в Петербург

Об этом со ссылкой на источники сообщает сразу несколько изданий.

Теодор Курентзис, ранее руководивший Пермским театром оперы и балеты, принял предложение о работе в Петербурге. Об этом изданию Ура.ру рассказал экс-глава московского департамента культуры Сергей Капков. Информацию подтвердил неназванный источник агентства «Росбалт». По данным изданий, Курентзису в качестве площадки для оркестра отдадут помещения петербургского Дома радио, который находится в центре города. Напомню, Курентзис покинул свой пост в пермском театре в прошлом месяце. Сам он признался, что это случилось из-за нарушений условий приглашения – власти города так и не смогли построить новое здание. В то же время, по словам Курентзиса, министр культуры Пермского края требовал от него согласовывать выступления, летать на гастроли за свой счёт и зарабатывать больше денег.

Пресс-секретарь Теодора Курентзиса пока не комментирует информацию о новой работе дирижёра.