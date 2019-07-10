Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг ста самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Форбс

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг ста самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире по версии журнала Форбс. Она заработала за год около 185 миллионов долларов. На втором месте – модель и телезвезда Кайли Дженнер из семьи Кардашьян. Ее заработок – 170 миллионов долларов. Третье место занял рэпер Канье Уэст с доходом 150 миллионов. Замыкает пятерку лидеров футболист Лионель Месси и певец Эд Ширан.