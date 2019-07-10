«Барселона» не смогла собрать достаточной суммы для приобретения футболиста мадридского «Атлетико» Антуана Гризмана

История в целом напоминает ту, что случилась год назад при переезде в Париж из всё той же Барселоны бразильского форварда Неймара. Каталонский клуб отпускать игрока не хотел и за него пришлось выплатить отступные, прописанные в контракте. При составлении документа боссы Барселоны указали заведомо нереальную сумму, но при помощи катарских шейхов сделка состоялась. Чемпион мира в составе сборной Франции Гризман уходит в конкурирующий клуб тоже без согласия своих работодателей, поэтому никаких шагов навстречу выкупателям «Атлетико» не делает. Мадридцы требуют с «Барселоны» всю сумму сразу, а найти 120 миллионов евро очень сложно. У менеджмента каталонцев возникли трудности с предоставление банковских гарантий на такую огромную сумму. Гризмана планировали представить в прошлую пятницу, но деньги собрать не смогли. Сотрудникам клуба даже задержали зарплату на три дня. Скорее всего, игрока покажут публике завтра, пока команда еще находится в отпуске и французский нападающий сможет пройти предсезонные сборы с новой командой.

Антуан Гризман был признан лучшим игроком финального матче чемпионата мира 2018 года в России.