В Совете Федерации предложили ограничить въезд в Россию грузинской певице Нино Катамадзе

Об этом, в частности, заявил сенатор Алексей Пушков. Он назвал аморальным и циничным поведение Катамадзе, которая «утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать и зарабатывать деньги». Ранее сама Катамадзе написала в социальных сетях о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала больше не выступать в России. Позже эта запись была удалена.

Протесты в Грузии – это тщательно продуманная провокация со стороны США, — считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Матвиенко, диалог с Грузией возможен только в том случае, если грузинское руководство извинится за произошедшее.