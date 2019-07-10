Посол Британии в США подал в отставку после скандала с критикой администрации Трампа

Британский посол в США Ким Дэррок подал в отставку на фоне скандала вокруг утечки писем с критикой администрации Дональда Трампа, пишет сайт Би-би-си. После заявления Трампа о том, что «он не будет с ним работать», посол написал в соцсетях, что в сложившейся ситуации больше не может занимать свой пост. Срок полномочий посла должен был закончиться в декабре, однако он решил уйти раньше, дав правительству время для назначения нового главы диппредставительства. Замминистра иностранных дел принял отставку посла, сообщают западные информагентства.

Электронные письма, содержащие нелестные оценки действий администрации США, были опубликованы бульварным изданием Mail on Sunday. В них политика Трампа характеризовалась как «неуклюжая и неумелая», а действия по таким важным вопросам как Иран – «бессвязными и хаотичными». Как ранее сообщало издание Daily Mail, в секретных телеграммах и брифингах британский посол предупреждал правительство Великобритании о том, что «карьера Трампа может закончиться позором», и описывал конфликты в Белом доме как «бои на ножах».

По сообщениям британских СМИ, отставка посла стала темой обсуждения в парламенте. Премьер-министр Тереза Мэй высказала сожаление по поводу его ухода. Как пишет Evening Standard, цитируя премьера, «Великобритания перед Кимом Дэрроком в большом долгу». Издание особо отмечает, что лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин также назвал комментарии, прозвучавшие из уст Трампа в отношении Дэррока, «несправедливыми и неверными».

Скай Ньюз передает, что на фоне сообщений об увольнении британского посла прозвучали и обвинения Дональда Трампа в адрес Терезы Мэй, которая, с его точки зрения повела себя, цитата, «глупо», не послушавшись советов американского президента касательно брекзита. Телеканал также сообщает, что после этого словесного выпада в адрес британского премьера, согласно источникам в американской администрации, было отменено намеченное ранее совещание между министрами по делам торговли Великобритании и США.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал оценки Трампа, адресованные британскому премьеру, проявлением «неуважения» к главе правительства союзного государства.