Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини утверждает, что никогда не получал финансовую помощь от России

«Ни рубля, ни доллара, ни евро, ни даже одного литра водки», — заявил Сальвини, его цитирует газета «Репубблика». Ранее портал BuzzFeed сообщил, что один из соратников политика в 2018 году вел секретные переговоры в России о поставке топлива в Италию. Портал утверждает, что располагает аудиозаписью со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос. Предполагалось, что средства должны были пойти партии «Лига» Сальвинии. При этом неясно, было ли в итоге заключено соглашение, — признает BuzzFeed.