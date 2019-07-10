В Баку прошли переговоры высокопоставленных военных России и США

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов обсудил с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения. Среди прочего речь шла об обстановке в Афганистане и Сирии, — сказали в Министерстве обороны России. Кроме того, обсуждались перспективы возобновления диалога военных экспертов.

Ранее в НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности и пригрозили активизировать деятельность разведки и увеличить количество военных учений.