Сотрудники ФСБ, которых арестовали по делу о разбое, находятся не в «Лефортово», а в СИЗО «Медведь»

Имена всех пятерых арестованных называет, не указывая своих источников, газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в следственном изоляторе на Вилюйской улице арестованные могут рассчитывать на относительно сносное питание, однако в то же время сам изолятор переполнен.

Ранее официально сообщалось о семерых фигурантах дела. Еще двое спецназовцев ФСБ находятся под домашним арестом. Накануне, по неподтвержденным данным, число сотрудников ФСБ – фигурантов этого дела выросло до 15-ти человек.