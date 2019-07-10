Генпрокуратура отказалась проверять информацию об использовании руководством «Роснефти» корпоративных самолетов в личных целях. Ранее с такой просьбой в ведомство обращалась партия «Яблоко».

В Генпрокуратуре не нашли оснований для проверки «Роснефти» — это говорится в ответе на запрос Русской службы Би-би-си. Там отметили, что уже сообщили об этом отказе заявителю – партии «Яблоко». Там, в свою очередь, намерены обжаловать решение ведомства в суде. Речь идет о расследовании агентства Reuters. В нем утверждается, что корпоративные самолеты «Роснефти» летали на Мальорку, Ибицу, Сардиню и Мальдивы в то же время, когда там отдыхал глава компании Игорь Сечин, а также его окружение. Агентство ссылается на данные сайтов отслеживания полетов: по их информации, за 4,5 года самолеты «Роснефти» совершили 290 вылетов, из которых почти сотня пришлась на выходные и праздничные дни. После выхода материала представители нефтяной компании выразили мнение, что Reuters превратилось в «диверсионную группу, обслуживающую» спецслужбы заинтересованных государств. А пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подчеркнул, что ее руководители совмещают рабочие поездки и семейный отдых.

На прошлой неделе Счетная палата сообщила, что также не намерена проводить проверку «Роснефти» в этом году.