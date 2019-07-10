Посол Великобритании в США уходит в отставку из-за скандала вокруг утечки его переписки

Британская пресса утверждала, что глава дипмиссии Ким Деррок негативно отзывался об американском президенте Дональде Трампе, а также о происходящем в его администрации. В ответ Трамп раскритиковал посла и заявил, что Вашингтон не хочет иметь дела с Дерроком. Сам посол пояснил, что сложившаяся ситуация не позволяет ему продолжать выполнять работу так, как бы он хотел.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заверял, что в случае избрания его премьер-министром он сохранит Деррока во главе дипмиссии в Вашингтоне.